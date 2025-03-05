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За неделю у 17 волгоградцев диагностировали опасный вирус

В оперативном штабе рассказали, сколько человек заболели инфекцией за последние 7 дней.

С 24 февраля по 2 марта 2025 года диагноз COVID-19 поставили 17 жителям Волгоградской области. За все время общее число случаев заболевания выросло до 289 204.

За этот же период с последствиями коронавирусной инфекции смогли справиться 14 волгоградцев. Всех их выписали из медучреждений. С начала пандемии от COVID-19 вылечились 282 214 человек.

На прошлой неделе ни один человек не стал жертвой болезни. Летальных случаев не зафиксировано.

Напомним, из-за роста заболеваемости ОРВИ ученики отдельных классов в 73 волгоградских школах в настоящий момент перешли на дистанционное обучение. Подобные меры разобщения применяются также в детских садах, университетах и колледжах.

коронавирус