За неделю у 17 волгоградцев диагностировали опасный вирус

С 24 февраля по 2 марта 2025 года диагноз COVID-19 поставили 17 жителям Волгоградской области. За все время общее число случаев заболевания выросло до 289 204.
За этот же период с последствиями коронавирусной инфекции смогли справиться 14 волгоградцев. Всех их выписали из медучреждений. С начала пандемии от COVID-19 вылечились 282 214 человек.
На прошлой неделе ни один человек не стал жертвой болезни. Летальных случаев не зафиксировано.
Напомним, из-за роста заболеваемости ОРВИ ученики отдельных классов в 73 волгоградских школах в настоящий момент перешли на дистанционное обучение. Подобные меры разобщения применяются также в детских садах, университетах и колледжах.