Уфа оказалась одним из самых гостеприимных городов России.

Так, в Волгограде положительно на рост гостей ответили 68% опрошенных, в Омске — 65%, в Уфе — 64%. Столичные города оказались не столь радушны. Санкт-Петербург занял 14-е место с показателем 43%. В Москве туристов любят 39% горожан.