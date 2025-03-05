Уфа оказалась одним из самых гостеприимных городов России.

Уфа оказалась в третьей строчке рейтинга самых гостеприимных городов страны. Его составил портал SuperJob. Башкирская столица немного уступила Волгограду и Омску. На четвертом месте оказалась Казань, на пятом —Челябинск.
Для составления рейтинга опрашивали горожан, поддерживают ли они рост числа туристов. Чем больше людей отвечали «да», тем более гостеприимным посчитали город.
Так, в Волгограде положительно на рост гостей ответили 68% опрошенных, в Омске — 65%, в Уфе — 64%. Столичные города оказались не столь радушны. Санкт-Петербург занял 14-е место с показателем 43%. В Москве туристов любят 39% горожан.