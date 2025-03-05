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В Иркутске суд отклонил апелляцию о взыскании 483 миллионов с компании

Росприроднадзор требовал компенсацию за негативное воздействие на окружающую среду.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа, находящийся в Иркутске, оставил без изменения решение о взыскании с горно-рудной компании Красноярска 483,3 миллиона рублей.

Как стало известно КП-Иркутск, Росприроднадзор требовал компенсацию за негативное воздействие на окружающую среду. Деятельность компании привела к выбросам загрязняющих веществ в воздух.

Во время плановой проверки выяснилось, что работники допустили хранение отходов пятого класса опасности более 11 месяцев на объектах, не включенных в госреестр. Однако в суде иск был отклонен, а значит, компания все-таки не возместит ущерб.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Братска перепутал сон с реальностью и позвонил в аэропорт с сообщением о мине в самолете. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.