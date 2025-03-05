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В семье форварда омского «Авангарда» Мартынова родился первенец

По этой уважительной причине нападающий пропустил вчерашний матч с Сочи.

Источник: Комсомольская правда

Стала известна причина отсутствия нападающего омского «Авангарда» Игоря Мартынова на вчерашнем матче в Сочи. Напомним, вчера омская команда одержала тяжелую победу в овертайме.

Как рассказали в пресс-службе ХК «Авангард», игрок пропустил матч по уважительной причине. У 26-летнего Игоря Мартынова и его супруги Марьяны родился первенец — сын. Мальчика назвали Мироном.

«От всей души желаем здоровья маме и малышу, добро пожаловать в нашу “ястребиную” семью!», — опубликовала поздравление команда.

В нынешнем сезоне Игорь Мартынов провел 52 игры и набрал в них 14 очков.