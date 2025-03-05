В Симферополе перекроют улицу Горького

В среду, 5 марта, в Симферополе ограничат движение транспорта по улице Горького. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
На улице Горького перекроют одну полосу. Ограничения введут с девяти утра на участке от улицы Толстого до Желябова. Там также будет запрещена парковка. Такие меры приняты в связи с обрезкой деревьев. Планируется, что движение возобновится в обычном режиме в шесть вечера.
«Администрация Симферополя просит жителей и гостей города заранее планировать маршрут по городу», — говорится в сообщении.