В Симферополе перекроют улицу Горького

На улице Горького перекроют одну полосу. Ограничения введут с девяти утра на участке от улицы Толстого до Желябова. Там также будет запрещена парковка. Такие меры приняты в связи с обрезкой деревьев. Планируется, что движение возобновится в обычном режиме в шесть вечера.