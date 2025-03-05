В Хабаровском крае отловили истощённого тигра

Очередного конфликтного тигра отловила в Хабаровском крае служба по охране животного мира. Это уже девятый по счёту с начала 2025 года полосатый хищник, которого пришлось изъять из дикой природы. Пойман зверь был накануне недалеко от села Святогорье в районе им. Лазо, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Судя по визуальному осмотру, охотоведам попался молодой взрослый самец. У него явные признаки истощения, на лапах и в районе хвоста видны кровоточащие раны.
Тигра доставили в специализированную службу. Ветеринары проведут осмотр и дадут свои заключения. Дальнейшую судьбу зверя будет решать Росприроднадзор.
Напомним, буквально на днях в окрестностях села Некрасовка Хабаровского района специалистами службы по охране животного мира отловлен тигрёнок с признаками истощения.