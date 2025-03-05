Нижегородский сосудистый центр признан одним из лучших в стране

На всероссийском конкурсе среди сосудистых отделений и центров России нижегородцы заняли третье место, уступив Боткинской больнице в Москве и Центру Алмазова в Санкт-Петербурге. В конкурсе учитывались достижения и результаты с 2020 по 2024 год, а также уровень оказания помощи пациентам с инсультом, качество реабилитации и техническая оснащенность.