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Нижегородский сосудистый центр признан одним из лучших в стране

Сосудистый центр на базе Нижегородской областной больницы имени Н. А. Семашко признан одним из лучших.

Источник: Telegram-канал Глеба Никитина

Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своём Telegram-канале.

На всероссийском конкурсе среди сосудистых отделений и центров России нижегородцы заняли третье место, уступив Боткинской больнице в Москве и Центру Алмазова в Санкт-Петербурге. В конкурсе учитывались достижения и результаты с 2020 по 2024 год, а также уровень оказания помощи пациентам с инсультом, качество реабилитации и техническая оснащенность.

«Безусловно, эта победа — в первую очередь, заслуга наших медиков! Поздравляю!» — написал Глеб Никитин.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что нижегородским медикам компенсируют отдых в санаториях для борьбы с выгоранием.