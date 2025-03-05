Илья Очкин: «Городские рынки сохранят свой уникальный формат»

В конце прошлого года завершилась процедура приватизации рынков города Омска — МУП «Муниципальные рынки» преобразовалось в акционерное общество. О том, что изменилось со сменой организационно-правовой формы, и перспективах развития востребованных у омичей торговых локаций рассказал генеральный директор АО «Муниципальные рынки» Илья Очкин.
Фото: Сергей Сапоцкий.
«Прежде всего отмечу, что все городские рынки по-прежнему остались в муниципальной собственности. Смена организационно-правовой формы была продиктована требованиями федерального законодательства, — отметил он. — Омские рынки сохранят свой уникальный формат работы, также мы продолжим работать над обновлением зданий и материально-технической базы городских рынков».
Сейчас в собственности департамента имущественных отношений Омска четыре городских рынка: Левобережный, Ленинский, Центральный и Советский. Все они достаточно «возрастные» — Левобережный рынок, который был построен последним, ведет свою историю с 1983 года. Поэтому торговые точки ждет планомерная модернизация, замена инженерных систем и оборудования.
К примеру, на Центральном рынке появились новые холодильные системы. На Левобережном уже обновлены торговые ряды, а в скором времени здесь должен открыться современный фудкорд, где можно будет вкусно перекусить и отдохнуть.
Все четыре муниципальных рынка имеют статус «универсальных». Здесь можно приобрести множество товаров, как продовольственных, так и непродовольственных, а также получить ряд услуг — от парикмахерских до заточки ножей и ремонта бытовой техники. Это удобно и традиционно востребовано у омичей. Главной же фишкой городских рынков был и остается уникальный ассортимент, который не увидишь ни в одной из крупных торговых сетей.
Фото: Владимир Казионов.
«Это так называемые товары хендмейд, продукция крестьянско-фермерских хозяйств, садоводов и индивидуальных предпринимателей. На всех рынках представлен широчайший ассортимент свежего мяса, птицы, мясной, молочной и хлебобулочной продукции, — рассказал Илья Очкин. — Причем этот перечень не закрыт. Мы заинтересованы в расширении ассортимента и совместно с минсельхозом Омской области постоянно работаем над привлечением новых производителей и переработчиков».
По словам главы АО «Муниципальные рынки», наполняемость торговых рядов составляет от 70 до 100%. Особенно оживленно на рынках по пятницам и субботам, когда здесь проходят губернские ярмарки.
Фермеры из Азовского Калачинского, Кормиловского и Омского районов района привозят птицу и субпродукты. Домашние пельмени, котлеты и другие полуфабрикаты — из Азовского и Исилькульского. Самые северные районы Омской области поставляют мед и продукты пчеловодства. Таврический, Называевский и Тюкалинские районы — молочную продукцию.
Также на ярмарках напрямую от производителей можно купить мясные деликатесы и колбасы, рыбу, козье молоко, яйца и пресервы, алтайские травы и дикоросы. Вся продукция обязательно проходит ветеринарно-санитарную экспертизу в лабораториях муниципальных рынков на предмет их качества и безопасности.
На губернских ярмарках всегда оживленно. Фото: Владимир Казионов.
Как отметил Илья Очкин, муниципальные рынки открыты для диалога с товаропроизводителями. Актуальную информацию о наличии свободных торговых мест, условиях и стоимости размещения всегда можно узнать на сайте предприятия. Цены, кстати, вполне доступны. Например, для работы на губернских ярмарках крестьянско-фермерским хозяйствам аренда торгового места обойдется в 500 рублей в день. Садоводам — в 100 рублей. Тариф для индивидуальных предпринимателей — 280 рублей за кв. метр в месяц.