Илья Очкин: «Городские рынки сохранят свой уникальный формат»

Все четыре муниципальных рынка имеют статус «универсальных». Здесь можно приобрести множество товаров, как продовольственных, так и непродовольственных, а также получить ряд услуг — от парикмахерских до заточки ножей и ремонта бытовой техники. Это удобно и традиционно востребовано у омичей. Главной же фишкой городских рынков был и остается уникальный ассортимент, который не увидишь ни в одной из крупных торговых сетей.