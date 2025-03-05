Студенты ДВФУ поедут в Африку на Кубок мира по акробатическому рок-н-роллу

Пять пар студентов Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) представят сборные Китая, Колумбии, Монголии, Эквадора и Гвинеи на Кубке мира по акробатическому рок-н-роллу, который стартует в понедельник, 8 марта, в Дакаре, столице Сенегала. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
Соревнования 2025 WFADS World Cup Dakar соберут команды из 20 стран, которые поборются за победу в двух дисциплинах: «Класс-микс» и «Акро-свинг». В первой пары должны продемонстрировать разнообразие базовой техники и танцевальных фигур, а во второй — сочетание пяти свинговых стилей: акробатического рок-н-ролла, буги-вуги, шэга, бальбоа и линди-хопа. За две минуты участникам необходимо исполнить не менее трёх из пяти стилей.
Подготовка спортсменов к мировому старту проходила под руководством пятикратных чемпионов мира Ивана Юдина и Ольги Сбитневой, а также главного тренера, преподавателя ДВФУ Светланы Антоновой. В течение недели в кампусе университета проводились мастер-классы и интенсивные тренировки.
Ректор ДВФУ Борис Коробец отметил, что участие иностранных студентов в таких соревнованиях не только укрепляет спортивные достижения университета, но и способствует международному культурному обмену. По его словам, российские чемпионы, передавая опыт, подтверждают свой статус тренеров мирового уровня, а спорт продолжает объединять студентов независимо от их национальности и языка общения.
Для команды ДВФУ выступление в Дакаре станет первым в новом сезоне. Впереди у спортсменов международные старты в Перу.