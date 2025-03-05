Студенты ДВФУ поедут в Африку на Кубок мира по акробатическому рок-н-роллу

Соревнования 2025 WFADS World Cup Dakar соберут команды из 20 стран, которые поборются за победу в двух дисциплинах: «Класс-микс» и «Акро-свинг». В первой пары должны продемонстрировать разнообразие базовой техники и танцевальных фигур, а во второй — сочетание пяти свинговых стилей: акробатического рок-н-ролла, буги-вуги, шэга, бальбоа и линди-хопа. За две минуты участникам необходимо исполнить не менее трёх из пяти стилей.