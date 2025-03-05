«Чтобы нашим детям и внукам жилось нормально»: Александр Лукашенко призвал Европу и Америку думать о будущем поколений

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе интервью с американским блогером Марио Науфалом обратился к европейцам и американцам с настойчивым призывом: предпринять все возможные шаги для обеспечения благополучного будущего для грядущих поколений. Полная версия интервью опубликована на официальном Youtube-канале БелТА.
Президент откровенно заявил о своей надежде на то, что Дональд Трамп проявит себя как эффективный лидер и сможет сдержать свои обещания, направленные на установление мира во всем мире. «Но это надо делать, это надо делать каждый день. Время уходит», — акцентировал он.
Говоря о взаимоотношениях с европейскими странами, Александр Лукашенко подчеркнул: «Что касается европейцев, мы живем на одном континенте. Беларусь является центром Европы. У нас в Полоцке центр Европы. То есть Беларусь сердце Европы. Отсюда все вытекает. Поэтому я могу сказать, как у нас часто говорят: давайте жить дружно. Посмотрите: вокруг такая красота, и это создано нашими руками. И не только нашими, но и Господом. Давайте это сохраним для детей, это главное, и для меня в том числе».
В завершение президент Беларуси объяснил блогеру свой призыв к Европе и Америке: «Вы совсем молодой человек, а я уже сложившийся политик, взрослый человек. У меня есть дети, у меня есть внуки. Почему я должен делать плохо? Я хочу, я должен делать и призываю европейцев и американцев к тому, чтобы нашим детям и внукам жилось нормально. Хотя бы так, как нам. Это главное. Может, это пафосно звучит, но я об этом думаю. И когда вы до моих лет доживете, вы тоже так будете думать», — резюмировал Лукашенко.
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