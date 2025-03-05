«Чтобы нашим детям и внукам жилось нормально»: Александр Лукашенко призвал Европу и Америку думать о будущем поколений

В завершение президент Беларуси объяснил блогеру свой призыв к Европе и Америке: «Вы совсем молодой человек, а я уже сложившийся политик, взрослый человек. У меня есть дети, у меня есть внуки. Почему я должен делать плохо? Я хочу, я должен делать и призываю европейцев и американцев к тому, чтобы нашим детям и внукам жилось нормально. Хотя бы так, как нам. Это главное. Может, это пафосно звучит, но я об этом думаю. И когда вы до моих лет доживете, вы тоже так будете думать», — резюмировал Лукашенко.