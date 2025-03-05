Генконсул Вьетнама Нгуен Данг Хиен завершил свою дипмиссию во Владивостоке

Председатель Заксобрания Приморского края Антон Волошко встретился с Генеральным консулом Социалистической Республики Вьетнам во Владивостоке, который завершает работу в дальневосточной столице. Спикер краевого парламента тепло поблагодарил господина Нгуен Данг Хиена за его вклад в укрепление делового и культурного сотрудничества между Россией и Вьетнамом, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Законодательного собрания Приморского края.
«Во многом именно благодаря деятельности Генерального консульства Социалистической Республики Вьетнам во Владивостоке сегодня наши страны, в том числе через Приморский край, поддерживают тесные образовательные, экономические и общественно-культурные связи. Приморцы высоко ценят эти дружеские и добрые отношения. Мы благодарны вам за неоценимый вклад в развитие дружественных связей между Приморским краем и вашей страной. Уверен, что и в новом качестве вы приложите все усилия для их дальнейшего развития. Знайте, что в России у вас есть настоящие и преданные друзья», — подчеркнул Антон Волошко, обращаясь к Генеральному консулу.
Он отметил, что 2025 год оказался богатым на юбилейные даты. Недавно исполнилось 75 лет с момента установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Вьетнамом. В мае — 135 лет со дня рождения Хо Ши Мина, человека, ставшего символом независимости для вьетнамцев.
Спикер ЗС ПК и Генконсул Вьетнама в завершение встречи обменялись памятными сувенирами. Антон Волошко также преподнес господину Нгуен Данг Хиену книгу Евгения Журавлева «Здесь Родины моей начало» (12+) с иллюстрациями известного дальневосточного художника Геннадия Павлишина.
Напомним, что в марте этого года возобновятся чартерные авиарейсы из Владивостока во вьетнамский город Камрань, расположенный рядом с курортами Нячанг и Фанранг.