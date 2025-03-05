Генконсул Вьетнама Нгуен Данг Хиен завершил свою дипмиссию во Владивостоке

«Во многом именно благодаря деятельности Генерального консульства Социалистической Республики Вьетнам во Владивостоке сегодня наши страны, в том числе через Приморский край, поддерживают тесные образовательные, экономические и общественно-культурные связи. Приморцы высоко ценят эти дружеские и добрые отношения. Мы благодарны вам за неоценимый вклад в развитие дружественных связей между Приморским краем и вашей страной. Уверен, что и в новом качестве вы приложите все усилия для их дальнейшего развития. Знайте, что в России у вас есть настоящие и преданные друзья», — подчеркнул Антон Волошко, обращаясь к Генеральному консулу.