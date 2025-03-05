Мошенники разводят пенсионеров Татарстана под видом СФ

«Пенсионеры сообщают нам о звонках от неизвестных лиц, которые маскируются под сотрудников СФР и утверждают, что речь идет о перерасчете пенсий. Мошенники предлагают “помочь в этом”, иногда связываются через WhatsApp, где показывается значок Соцфонда. Также происходит рассылка спама в “Телеграме” якобы от управляющих или их заместителей», — сообщили в пресс-службе регионального СФР.