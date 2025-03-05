Мошенники разводят пенсионеров Татарстана под видом СФ

В Татарстане увеличилось количество случаев, когда мошенники связываются с гражданами по телефону, представляясь работниками регионального отделения Социального фонда России (СФР), с целью выманить у них личные данные.
«Пенсионеры сообщают нам о звонках от неизвестных лиц, которые маскируются под сотрудников СФР и утверждают, что речь идет о перерасчете пенсий. Мошенники предлагают “помочь в этом”, иногда связываются через WhatsApp, где показывается значок Соцфонда. Также происходит рассылка спама в “Телеграме” якобы от управляющих или их заместителей», — сообщили в пресс-службе регионального СФР.
Ведомство настоятельно предостерегло, что если жителям Татарстана поступают звонки от людей, выдающих себя за сотрудников Социального фонда и просящих предоставить личные данные для проверки или перерасчета социальных выплат, ни в коем случае не нужно этого делать. Персональная информация не должна передаваться посторонним.
«Не перезванивайте на неизвестные номера и ни при каких условиях не разглашайте незнакомцам пароль от личного кабинета на сайте государственных услуг, информацию паспорта, номер карты и ее ПИН-код», — уточнили в пресс-службе.
Если кто-то предлагает зарегистрироваться на личный прием по телефону и требует подтвердить запись кодом из СМС, это могут быть мошенники. На официальном сайте СФР имеется сервис для предварительной записи, где можно выбрать оптимальное время для визита.
«Сотрудники Социального фонда России в Татарстане не просят по телефону личные данные и не рассылают ссылки или СМС. Все услуги фонда предоставляются в местных службах, МФЦ или на портале государственных услуг», — подчеркнул управляющий региональным отделением СФР Эдуард Вафин.