Власти Башкирии напоминают: сегодня по всей республике завоют сирены

Руководитель госкомитета Башкирии по ЧС Кирилл Первов в своем телеграм-канале напомнил, что сегодня, 5 марта, по всей республике пройдет проверка системы централизованного оповещения. Проще говоря, включат все сирены.
По данным властей, в промежуток времени с 10:30 и до 11:00 в Башкирии завоют сирены. Параллельно, с 10:30 и до 10:44 по радио и телевидению включат речевые сообщения. К слову, сирены на улицах и около предприятий будут работать до трех минут.
— Прошу сохранять спокойствие! — написал руководитель госкомитета Башкирии по ЧС в своем телеграм-канале.
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