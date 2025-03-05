Власти Башкирии напоминают: сегодня по всей республике завоют сирены

По данным властей, в промежуток времени с 10:30 и до 11:00 в Башкирии завоют сирены. Параллельно, с 10:30 и до 10:44 по радио и телевидению включат речевые сообщения. К слову, сирены на улицах и около предприятий будут работать до трех минут.