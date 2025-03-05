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Власти Башкирии напоминают: сегодня по всей республике завоют сирены

В Башкирии 5 марта по всей республике завоют сирены.

Источник: Комсомольская правда

Руководитель госкомитета Башкирии по ЧС Кирилл Первов в своем телеграм-канале напомнил, что сегодня, 5 марта, по всей республике пройдет проверка системы централизованного оповещения. Проще говоря, включат все сирены.

По данным властей, в промежуток времени с 10:30 и до 11:00 в Башкирии завоют сирены. Параллельно, с 10:30 и до 10:44 по радио и телевидению включат речевые сообщения. К слову, сирены на улицах и около предприятий будут работать до трех минут.

— Прошу сохранять спокойствие! — написал руководитель госкомитета Башкирии по ЧС в своем телеграм-канале.

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