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93 тысячи жителей Иркутской области страдают от сахарного диабета

Количество больных с патологией эндокринной системы растет.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области увеличивается количество больных с патологией эндокринной системы. Как стало известно КП-Иркутск, на сегодняшний день чаще всего люди страдают от сахарного диабета. В прошлом 2024 году во время проведения диспансеризации врачи выявил более 1,6 тысячи случаев.

В связи с этим в регионе разработали специальную программу «Борьба с сахарным диабетом». Это позволило создать единую систему диспансерного наблюдения. Пациенты проходят обязательный осмотр у офтальмолога и сдают ежеквартальный анализ крови на гликированный гемоглобин.

Отметим, всего в Приангарье живет 93 тысячи людей с диагнозом «Сахарный диабет», почти тысяча из них — дети. При этом важно, что укомплектованность медиками находится на хорошем уровне. Сейчас работает 105 врачей-эндокринологов, еще 22 — детские.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что ежегодно 2400 женщин сталкиваются с диагнозом «Бесплодие» в Иркутской области.