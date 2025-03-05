93 тысячи жителей Иркутской области страдают от сахарного диабета

В Иркутской области увеличивается количество больных с патологией эндокринной системы. Как стало известно КП-Иркутск, на сегодняшний день чаще всего люди страдают от сахарного диабета. В прошлом 2024 году во время проведения диспансеризации врачи выявил более 1,6 тысячи случаев.