Под грузовыми составами пробираются лицеисты Владивостока по пути на занятия

Информацию о неорганизованном пути к лицею родители распространяют в социальных сетях. Утверждается, что корпорация «РЖД» несколько лет назад установила ограждения вдоль железнодорожного полотна на пути следования лицеистов, а также студентов соседнего образовательного учреждения — Таможенной академии. Сделано это было как раз ради безопасности обучающихся, но на деле стало только хуже. Единственный официальный проход через пути к лицею и вузу предполагает, что надо идти в обход через Воропаевский мост, а это не только долго, но и также не очень безопасно — ученикам приходится преодолевать серию нерегулируемых пешеходных переходов. Сам безопасный проход находится в неудовлетворительном состоянии: местные жители отмечают, что с момента строительства виадука объект так и не был завершён — не сделали асфальтовое покрытие, до сих пор там торчит арматура, начал крошиться бетон, есть участки с нарушением целостности конструкций.
Помимо этого якобы была устная договоренность городской администрации с «РЖД», что по будням в утренние часы железнодорожники не будут выставлять на путях станции грузовые составы, но соблюдается она весьма нерегулярно — через день. Родителям лицеистов приходится провожать детей на уроки, чтобы они не пробирались через грузовые составы в одиночку.
Администрация Владивостока планирует строительство виадука через железнодорожные пути в районе станции «Гайдамак» (адресная привязка — Фадеева, 16). Планируется, что сооружение соединит улицы Фадеева и Воропаева, сделав переход через железную дорогу и прилегающую проезжую часть безопасным. Стоимость проекта — 5,5 млн рублей, контракт уже расторгнут, насколько известно родителям. Но о дальнейшей судьбе проекта им неизвестно ничего. Родители и законные представители лицеистов надеются, что городская администрация прокомментирует, в какой стадии сейчас работа над спасительным виадуком.