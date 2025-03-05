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Под грузовыми составами пробираются лицеисты Владивостока по пути на занятия

Родители учеников лицея № 41 во Владивостоке не могут добиться организации безопасного прохода детей к зданию образовательного учреждения — лицеистам приходится пересекать железнодорожные пути несанкционированным способом, проползая под стоящими грузовыми составами в районе станции «Гайдамак», сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Информацию о неорганизованном пути к лицею родители распространяют в социальных сетях. Утверждается, что корпорация «РЖД» несколько лет назад установила ограждения вдоль железнодорожного полотна на пути следования лицеистов, а также студентов соседнего образовательного учреждения — Таможенной академии. Сделано это было как раз ради безопасности обучающихся, но на деле стало только хуже. Единственный официальный проход через пути к лицею и вузу предполагает, что надо идти в обход через Воропаевский мост, а это не только долго, но и также не очень безопасно — ученикам приходится преодолевать серию нерегулируемых пешеходных переходов. Сам безопасный проход находится в неудовлетворительном состоянии: местные жители отмечают, что с момента строительства виадука объект так и не был завершён — не сделали асфальтовое покрытие, до сих пор там торчит арматура, начал крошиться бетон, есть участки с нарушением целостности конструкций.

Помимо этого якобы была устная договоренность городской администрации с «РЖД», что по будням в утренние часы железнодорожники не будут выставлять на путях станции грузовые составы, но соблюдается она весьма нерегулярно — через день. Родителям лицеистов приходится провожать детей на уроки, чтобы они не пробирались через грузовые составы в одиночку.

Администрация Владивостока планирует строительство виадука через железнодорожные пути в районе станции «Гайдамак» (адресная привязка — Фадеева, 16). Планируется, что сооружение соединит улицы Фадеева и Воропаева, сделав переход через железную дорогу и прилегающую проезжую часть безопасным. Стоимость проекта — 5,5 млн рублей, контракт уже расторгнут, насколько известно родителям. Но о дальнейшей судьбе проекта им неизвестно ничего. Родители и законные представители лицеистов надеются, что городская администрация прокомментирует, в какой стадии сейчас работа над спасительным виадуком.