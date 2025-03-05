Под грузовыми составами пробираются лицеисты Владивостока по пути на занятия

Информацию о неорганизованном пути к лицею родители распространяют в социальных сетях. Утверждается, что корпорация «РЖД» несколько лет назад установила ограждения вдоль железнодорожного полотна на пути следования лицеистов, а также студентов соседнего образовательного учреждения — Таможенной академии. Сделано это было как раз ради безопасности обучающихся, но на деле стало только хуже. Единственный официальный проход через пути к лицею и вузу предполагает, что надо идти в обход через Воропаевский мост, а это не только долго, но и также не очень безопасно — ученикам приходится преодолевать серию нерегулируемых пешеходных переходов. Сам безопасный проход находится в неудовлетворительном состоянии: местные жители отмечают, что с момента строительства виадука объект так и не был завершён — не сделали асфальтовое покрытие, до сих пор там торчит арматура, начал крошиться бетон, есть участки с нарушением целостности конструкций.