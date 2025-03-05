Жители Ленинского округа Омска пожаловались на ужасающую вонь

«Я молодая и здоровая, но меня тошнит и раскалывается голова от этой вони. Не закрыв окна на ночь, можно не проснуться. Вывесила штору на открытый балкон на три месяца, она была идеально белой. И посмотрите, что со шторой! Это что-то липкое, вроде мазута, оно даже не отстирывается! Я в ужасе от того, что все это в наших легких, в наших сосудах», — написала одна из местных жительниц, приложив соответствующее фото шторы.