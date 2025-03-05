Жители Ленинского округа Омска пожаловались на ужасающую вонь

Жители Ленинского округа пожаловались на химические выбросы. Едкий запах ощущается в районе железнодорожного вокзала. Пост об этом появился в группе проекта «Дыши» «Вконтакте».
Как рассказала местная жительница, обычно выбросы ощущаются ближе к вечеру.
«Я молодая и здоровая, но меня тошнит и раскалывается голова от этой вони. Не закрыв окна на ночь, можно не проснуться. Вывесила штору на открытый балкон на три месяца, она была идеально белой. И посмотрите, что со шторой! Это что-то липкое, вроде мазута, оно даже не отстирывается! Я в ужасе от того, что все это в наших легких, в наших сосудах», — написала одна из местных жительниц, приложив соответствующее фото шторы.
Фото: группа «Дыши» «Вконтакте».
Между тем, по данным мониторинга Обь-Иртышского УГМС, Ленинский район в нашем городе — один из самых экологически благополучных. Последний раз превышения ПДК загрязняющих веществ фиксировались здесь 30 января — по мелкодисперсным частицам — и 4 февраля — по диоксиду азота.