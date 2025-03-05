Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Азове пропала 43-летняя женщина

Вышла из дома и не вернулась: в Азове разыскивают пропавшую Наталью Щербань.

Источник: Комсомольская правда

В Азове пропала 43-летняя местная жительница. Об этом сообщили в поисковой группе ЛизаАлерт.

3 марта Наталья Щербань вышла из дома. С того дня женщину больше никто не видел, домой она так и не вернулась. Близкие Натальи забили тревогу и стали обзванивать всех знакомых, но никто не знал, куда могла пойти пропавшая. Родные обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении нескольких дней поисковики прочесывают все близлежащие районы.

Рост женщины — около 165 сантиметров. У нее плотное телосложение, темно-русые волосы и голубые глаза. Она была одета в черную куртку, темные штаны, кроссовки черного цвета и шапку.