В Азове пропала 43-летняя женщина

3 марта Наталья Щербань вышла из дома. С того дня женщину больше никто не видел, домой она так и не вернулась. Близкие Натальи забили тревогу и стали обзванивать всех знакомых, но никто не знал, куда могла пойти пропавшая. Родные обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении нескольких дней поисковики прочесывают все близлежащие районы.