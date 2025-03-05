В Азове пропала 43-летняя женщина

В Азове пропала 43-летняя местная жительница. Об этом сообщили в поисковой группе ЛизаАлерт.
3 марта Наталья Щербань вышла из дома. С того дня женщину больше никто не видел, домой она так и не вернулась. Близкие Натальи забили тревогу и стали обзванивать всех знакомых, но никто не знал, куда могла пойти пропавшая. Родные обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении нескольких дней поисковики прочесывают все близлежащие районы.
Рост женщины — около 165 сантиметров. У нее плотное телосложение, темно-русые волосы и голубые глаза. Она была одета в черную куртку, темные штаны, кроссовки черного цвета и шапку.