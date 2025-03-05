В Башкирии на трассе столкнулись три большегруза, есть пострадавший

Сегодня утром, 5 марта, на трассе М-5 в Башкирии столкнулись три большегруза. По данным ГАИ, авария произошла на 1505 километре, в Иглинском районе республики.
В восьмом часу утра 41-летний водитель «Вольво» двигался в сторону Уфы из Челябинской области. В какой-то момент он не справился с управлением, и фура выехала на встречную полосу, где столкнулась лоб в лоб с автовозом «Мерседес». Затем грузовик «Вольво» еще и столкнулся по касательной с другой фурой, «Скания».
Как сообщает пресс-служба ГАИ по Башкирии, в результате аварии пострадал 61-летний водитель автовоза. Мужчину госпитализировали прибывшие на место медики бригады скорой помощи. Несколько машин, которые он перевозил, получили механические повреждения.
На данный момент, из-за столкнувшихся на трассе машин, движение на этом участке М-5 затруднено.
— По факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. Сотрудниками Госавтоинспекции организовано реверсивное движение, — сообщает пресс-служба ГАИ по Башкирии.
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