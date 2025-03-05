В Башкирии на трассе столкнулись три большегруза, есть пострадавший

В восьмом часу утра 41-летний водитель «Вольво» двигался в сторону Уфы из Челябинской области. В какой-то момент он не справился с управлением, и фура выехала на встречную полосу, где столкнулась лоб в лоб с автовозом «Мерседес». Затем грузовик «Вольво» еще и столкнулся по касательной с другой фурой, «Скания».