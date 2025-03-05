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Семья из Хабаровска создает фиточаи (тизаны) из дальневосточных дикоросов: фото

Издавна наши бабушки и прабабушки часто готовили травяные чаи.

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Их пили как для наслаждения вкусом, так и для поддержания здоровья. Сегодня такие напитки известны как тизаны, название происходит от французского «tisane», что переводится как травяной отвар. Для фиточаев используют преимущественно дикорастущие растения и ягоды, такие как: малина, земляника, ежевика, чабрец, лимонник и другие.

Создавать подобные ароматные и полезные чаи с уникальным вкусом возможно и дома. Однако семья Петровых из Хабаровска решила профессионально заняться их производством, и сегодня мы посетили их маленькое предприятие. Смотрим и представляем, как вдыхаем аромат гибискуса, ромашки, чабреца и пьем вкуснейший тизан.

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