Семья из Хабаровска создает фиточаи (тизаны) из дальневосточных дикоросов: фото

Их пили как для наслаждения вкусом, так и для поддержания здоровья. Сегодня такие напитки известны как тизаны, название происходит от французского «tisane», что переводится как травяной отвар. Для фиточаев используют преимущественно дикорастущие растения и ягоды, такие как: малина, земляника, ежевика, чабрец, лимонник и другие.