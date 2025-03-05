В Хабаровске аферисты заставили мужчину перевести деньги на криптокошелёк

По словам потерпевшего, сначала ему поступил звонок в мессенджере — неизвестный представился сотрудником Федеральной службы по финансовому мониторингу и сообщил, что необходимо обновить индивидуальный счет. Мужчина продиктовал код из SMS, а вскоре позвонил уже «сотрудник спецслужбы». Он заявил, что потерпевший подозревается в незаконных денежных переводах за границу и вскоре против него возбудят уголовное дело.