В Хабаровске аферисты заставили мужчину перевести деньги на криптокошелёк

В Хабаровске 20-летний житель Индустриального района стал жертвой телефонных мошенников, представившихся сотрудниками финансовых и силовых структур, — hab.aif.ru.
По словам потерпевшего, сначала ему поступил звонок в мессенджере — неизвестный представился сотрудником Федеральной службы по финансовому мониторингу и сообщил, что необходимо обновить индивидуальный счет. Мужчина продиктовал код из SMS, а вскоре позвонил уже «сотрудник спецслужбы». Он заявил, что потерпевший подозревается в незаконных денежных переводах за границу и вскоре против него возбудят уголовное дело.
Злоумышленники запугали молодого человека тем, что его родителей могут сделать соучастниками, а все деньги — изъять во время обысков. Чтобы избежать преследования, его убедили перевести все средства на «безопасный» криптокошелек. В итоге хабаровчанин отправил мошенникам 390 тысяч рублей.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (“Мошенничество”), санкция которой предусматривает до 6 лет лишения свободы», — Сергей Субботин, врио заместителя начальника УМВД России по г. Хабаровску — начальника полиции.
Полиция устанавливает личности преступников.