Два новых поезда доставят воронежцев к Черному морю

Первый поезд, номер 163/164, отправится из Москвы в Феодосию с Павелецкого вокзала 22 мая в 17:45. Он пройдет через Воронеж 23 мая в 05:41 и продолжит свой путь. Поезд прибудет в Феодосию 24 мая в 08:30, завершив свой маршрут. Другой поезд, «Таврия» № 177/178, будет курсировать между Санкт-Петербургом и Симферополем.
Компания «Экспресс Гранд Сервис» сообщила, что график рейсов разработан с учетом желаний отдыхающих, которые стремятся эффективно использовать свое время отпуска. Отправление поезда в вечернее время дает возможность пассажирам добраться до пункта назначения на следующее утро. Первый выезд из Феодосии запланирован на 20 мая в 15:55. По прибытии в Воронеж 21 мая в 15:30, поезд задержится на станции немного более часа. Возвращаясь в Москву, состав вернется 22 мая в 05:35. Рейс по данному маршруту будет осуществляться раз в четыре дня.
В ходе своего путешествия, этот поезд «Санкт-Петербург — Симферополь» сделает остановки во многих городах, включая Тверь, Москву, Липецк, Воронеж и Ростов-на-Дону.
Планируется, что первый рейс поезда под номером 177/178 «Таврия» из Симферополя в Санкт-Петербург состоится 24 мая в 21:10. Важно отметить, что во время маршрута поезд посетит несколько населенных пунктов в Воронежской области. Например, он планирует сделать остановку в Россоши 25 мая в 19:55 на 15 минут. Затем поезд направится в Лиски, где проведет время с 21:43 до 22:26, а затем сделает краткую остановку на вокзале «Воронеж-1» перед отправлением в Санкт-Петербург, куда прибудет 26 мая в 21:55.
27 мая в 01:40 начнется обратный рейс из Санкт-Петербурга. Поезд сделает остановку на станции «Придача» в 23:34 в этот же день. После этого, на следующее утро, 28 мая, он прибудет в Лиски в 00:43 и далее в Россошь в 2:25.