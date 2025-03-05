Два новых поезда доставят воронежцев к Черному морю

Планируется, что первый рейс поезда под номером 177/178 «Таврия» из Симферополя в Санкт-Петербург состоится 24 мая в 21:10. Важно отметить, что во время маршрута поезд посетит несколько населенных пунктов в Воронежской области. Например, он планирует сделать остановку в Россоши 25 мая в 19:55 на 15 минут. Затем поезд направится в Лиски, где проведет время с 21:43 до 22:26, а затем сделает краткую остановку на вокзале «Воронеж-1» перед отправлением в Санкт-Петербург, куда прибудет 26 мая в 21:55.