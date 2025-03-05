Разработан импортозамещающий краситель для диагностики заболеваний

В пресс-службе Минобрнауки ТАСС объяснили, что липидные капли участвуют в регуляции метаболизма и накоплений липидов. Их подкрашивание необходимо для выявления патологий в клетках с помощью микроскопа. Это помогает диагностировать такие социально значимые заболевания, как рак, жировая болезнь печени, атеросклероз, диабет II типа и так далее. «Методы, основанные на флуоресцентных красителях, обладают значительно большей чувствительностью (около 1 000 раз) по сравнению с классическими», — подчеркнули в министерстве. Исследование было выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда.