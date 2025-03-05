Омским строителям газопровода три месяца не платили зарплату

Работники ООО «МКТ-НН» с декабря не получают зарплату. Эта компания занимается строительством газопровода в Большеречье. На невыплату зарплаты работники пожаловались в соцсетях.
На тревожное сообщение отреагировали в СУ СКР по Омской области — в отношении ООО «МКТ-НН» началась доследственная проверка.
«Будут выяснены все обстоятельства и приняты меры к восстановлению трудовых прав граждан», — сообщили в СУ СКР.
Ранее мы писали о том, что глава СКР поручил проверить, как обеспечиваются лекарствами омские льготники.