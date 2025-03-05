В Советском районе Челябинска без воды остались 17 жилых домов

Сегодня, 5 марта, в Советском районе Челябинска остались без воды 16 жилых домов, два административных здания и частный сектор. Это связано с плановыми работами на водоводе. Об этом сообщили в МУП «ПОВВ».
Ограничение продлится до 20:00.
Водоснабжения нет по следующим адресам: улица Шарова, 51, 53, 56, 62; улица Шарова, 73а (административное здание); улица Кропоткина, 10; 30-летия Октября 39, 42, 46, 46а, 48; Ударная 2, 2а, в, 4; Ударная 7а, 7а/1 (административное здание).
Также без воды остались дома в частном секторе по улицам Ударная, Карабанова и Шарова.
С 9:30 до 17:00 будет ограничена подача ресурса в Калининском районе по адресам: улица Молодогвардейцев 54а, 56д (административные здания); улица Молодогвардейцев 54, 56, 56а; улица Молодогвардейцев 56б, в (социальные учреждения); проспект Победы 289, 291, 291а, б.
Также с 09:00 до 21:00 будет ограничена подача питьевого ресурса в Металлургическом районе по адресам: шоссе Металлургов 25п (административное здание); Ярослава Гашека 12/2 (административное здание); улица Ярослава Гашека 14, 16; улица Сталеваров 21, 23, 25.