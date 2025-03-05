Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбург везут мощи и икону святой блаженной Матроны Московской

7 марта в Екатеринбург привезут икону и мощи святой блаженной Матроны Московской. Об этом сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Святыню доставят в Царскую обитель в 14.00, 8 марта в 08.30 состоится Божественная литургия во главе со священноархимандритом обители митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением.

Молебны с чтением акафиста блаженной Матроне Московской будут длиться два дня:

08 марта — в 11.00, 13.00, 15.00; 09 марта — сразу после Литургии, 13.00, 16.00.

Блаженную Матрону Московскую можно попросить о помощи в беременности, об исцелении и сохранении семьи. Заказать молебен с акафистом (записка до 10 имен) можно на сайте монастыря.

Религии