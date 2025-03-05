В Башкирии введут обязательное чипирование собак

— До конца 2027 года будет действовать переходный период, в течение которого владельцы смогут чипировать своих питомцев бесплатно — за счет средств республиканского бюджета. На эти цели из бюджета планируется направить около 80 млн рублей. Идентификация и регистрация других видов домашних животных будет производиться по желанию и за счет их владельцев, — пояснил Константин Толкачев.