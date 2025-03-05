В Башкирии введут обязательное чипирование собак

Накануне на заседании профильного комитета Курултая Башкирии поддержали законопроект об обязательном чипировании собак. В первом чтении депутаты рассмотрят его уже на пленарном заседании республиканского парламента в конце марта.
Как пояснил спикер Госсобрания-Курултая Башкирии Константин Толкачев, согласно проекту закона, правительство региона получит полномочия по контролю за процедурой обязательного чипирования. Власти будут вести цифровой реестр домашних животных.
— До конца 2027 года будет действовать переходный период, в течение которого владельцы смогут чипировать своих питомцев бесплатно — за счет средств республиканского бюджета. На эти цели из бюджета планируется направить около 80 млн рублей. Идентификация и регистрация других видов домашних животных будет производиться по желанию и за счет их владельцев, — пояснил Константин Толкачев.
В проекте закона четко прописано что такое «идентификация» и «регистрация», там же будут указаны виды домашних животных, которых нужно чипировать. Авторы законопроекта рассчитывают, что обязательное чипирование поможет сократить число бездомных животных.
— На улицу собаки попадают как правило по двум причинам: или теряются, или от них избавляются хозяева. Подкожный чип — это уже ответственность человека. Собаку нельзя будет безнаказанно выбросить на улицу, а потерявшихся животных будет проще вернуть домой. Система идентификации поможет установить владельца и в случае нападения собаки на человека, — цитирует спикера Курултая пресс-служба башкирского парламента.
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