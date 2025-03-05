В Москве парковка будет бесплатной 8 марта

«8 марта парковка в городе будет бесплатной. В том числе на улицах с тарифами 380, 450 и 600 ₽ в час и в зонах динамического тарифа. Парковки со шлагбаумом продолжат работать в обычном режиме», — написал он.
8 марта в России и многих других странах мира ежегодно отмечается Международный женский день. Он проводится при поддержке Организации Объединенных Наций. В РСФСР праздник стал официальным с 1919 г. В первые годы советской власти он носил название «Международный день работниц». С конца 1920-х гг. стал именоваться Международным женским днем. Дата была объявлена нерабочим днем, что сохранилось и после распада Советского Союза.