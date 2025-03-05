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В Москве парковка будет бесплатной 8 марта

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Парковки в столице будут бесплатными 8 марта, в том числе на улицах с тарифами 380, 450 и 600 ₽ в час. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Источник: Агентство городских новостей «Москва»

«8 марта парковка в городе будет бесплатной. В том числе на улицах с тарифами 380, 450 и 600 ₽ в час и в зонах динамического тарифа. Парковки со шлагбаумом продолжат работать в обычном режиме», — написал он.

8 марта в России и многих других странах мира ежегодно отмечается Международный женский день. Он проводится при поддержке Организации Объединенных Наций. В РСФСР праздник стал официальным с 1919 г. В первые годы советской власти он носил название «Международный день работниц». С конца 1920-х гг. стал именоваться Международным женским днем. Дата была объявлена нерабочим днем, что сохранилось и после распада Советского Союза.