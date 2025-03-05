1 213 многодетных мам вышли на пенсию досрочно в Иркутской области в 2024

Напомним, в стаж засчитывается и отпуск по уходу за детьми до 1,5 лет, но только в том случае, если работодатель уплачивал страховые взносы. Также стоит обратить внимание, что за один год ухода за первым ребенком начисляется 1,8 коэффициента, за вторым ребенком — 3,6, а за третьим или четвертым — 5,4.