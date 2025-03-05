1 213 многодетных мам вышли на пенсию досрочно в Иркутской области в 2024

В Приангарье многодетные мамы, которые воспитывают трех и более детей, могут оформить досрочную пенсию. Как сообщили КП-Иркутск в Отделении Социального фонда России по Иркутской области, в прошлом 2024 году данным правом воспользовались 1 213 женщин. У 811 из них на попечении трое детей, у 209 — четверо, еще у 193 — пять и более.
— Право на страховую пенсию по старости досрочно распространяется и на женщин, которые воспитывают усыновленных детей. Кроме того, все дети к моменту досрочного выхода мамы на пенсию должны быть старше восьми лет. Если женщина была лишена родительских прав, то на нее данное право не распостраняется, — пояснил управляющий Отделением СФР по Иркутской области Алексей Макаров.
Отметим, что женщины с тремя детьми могут выйти на пенсию в 57 лет, с четырьмя — в 56, а с пятью и более — в 50 лет. Одним из обязательных условий является наличие минимум 15 лет страхового стажа, а также достаточное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (в 2025 году — 30 — Ред.).
Напомним, в стаж засчитывается и отпуск по уходу за детьми до 1,5 лет, но только в том случае, если работодатель уплачивал страховые взносы. Также стоит обратить внимание, что за один год ухода за первым ребенком начисляется 1,8 коэффициента, за вторым ребенком — 3,6, а за третьим или четвертым — 5,4.
Подать заявление можно как в электронном виде на госуслугах, так и в клиентских службах ОСФР или в МФЦ.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области компенсируют часть затрат на создание спорткомплексов.