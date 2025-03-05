В омской «Тепловой компании» прокомментировали вчерашнее отключение воды и тепла

В АО «Тепловая компания» редакции «КП Омск» прокомментировали вчерашнее отключение горячей воды и тепла в микрорайоне Чередовый.
Как пояснили в компании, оно было связано с ремонтными работами по адресу 14-я Чередовая, 103. На текущий момент все потребители обеспечены теплом и горячей водой.
Вопрос о ручье с горячей водой, на который пожаловалась местная жительница Любава Звягина, приложив соответствующее видео, из ответа компании так и остался невыясненным.
«Подтоплений не зафиксировано», — ответили в ведомстве.
Между тем, в комментарии компании под постом самой Звягиной, ремонтные работы на объекте пообещали выполнить до конца этой недели.