В Ростовской области рыбак едва не сгорел в палатке

В Ростовской области мужчина едва не сгорел в палатке во время рыбалки. Об этом сообщили в Ростовской областной службе спасения на воде.
Двое мужчин решили отправиться на зимнюю рыбалку на Веселовское водохранилище. Они поставили палатку на замерзший водоем, все подготовили для рыбалки. Чтобы не замерзнуть внутри палатки поставили обогреватель. Из-за мощности прибора в палатке стало настолько жарко, что одному из мужчин стало плохо, а лед под ними начал таять. Товарищ сразу же вызвал спасателей, которые помогли добраться рыбакам до берега. На одном из мужчин даже обгорела куртка.
На берегу пострадавшего уже ждала скорая помощь.