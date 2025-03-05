В Ростовской области рыбак едва не сгорел в палатке

Двое мужчин решили отправиться на зимнюю рыбалку на Веселовское водохранилище. Они поставили палатку на замерзший водоем, все подготовили для рыбалки. Чтобы не замерзнуть внутри палатки поставили обогреватель. Из-за мощности прибора в палатке стало настолько жарко, что одному из мужчин стало плохо, а лед под ними начал таять. Товарищ сразу же вызвал спасателей, которые помогли добраться рыбакам до берега. На одном из мужчин даже обгорела куртка.