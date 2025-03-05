Эксперт на «Валдае» назвал Иркутск майнинговой столицей России

«Вы вошли в британский журнал The Economist (16+) в 2022 году. Очевидно, что ваш губернатор против незаконного майнинга. Но я считаю, что быть одной из мировых столиц <по добыче криптовалюты — прим. ред> — это круто. Поэтому думайте, как вывести из серой зоны ваш майнинг и зарабатывайте на этом», — считает Кубатбек Рахимов.