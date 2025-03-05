Эксперт на «Валдае» назвал Иркутск майнинговой столицей России

Исполнительный директор Общественного фонда «Аппликата — центр стратегических решений» Кубатбек Рахимов во время дискуссии на конференции «Валдай» (16+) в столице Приангарья назвал Иркутск одной из мировых столиц майнинга. «Россия занимает третье место по майнингу биткоина. А что является столицей майнинга в России?», — спросил эксперт у зала, откуда тут же послышались крики «Иркутск!», пишет ИА IrkutskMedia.
«Вы вошли в британский журнал The Economist (16+) в 2022 году. Очевидно, что ваш губернатор против незаконного майнинга. Но я считаю, что быть одной из мировых столиц <по добыче криптовалюты — прим. ред> — это круто. Поэтому думайте, как вывести из серой зоны ваш майнинг и зарабатывайте на этом», — считает Кубатбек Рахимов.
Напомним, в выездной сессии дискуссионного клуба «Валдай» принимают участие более 50 экспертов и политических деятелей из десяти стран, включая Индию, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Монголию, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. Потенциал развития взаимодействия с партнерами из стран Центральной Азии в торгово-экономической, научно-технической, образовательной и других сферах очень большой, и правительство Иркутской области намерено работать над его развитием. Центральная тема двухдневного мероприятия: «Россия и Центральная Азия: сотрудничество в многополярном мире».