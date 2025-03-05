«Он хотел договориться»: Лукашенко ответил на вопрос, жалеет ли Путин о спецоперации на Украине

«Мне кажется, Путин не думал, что это выльется в такую войну. В противном случае он бы не пошел на переговоры. Когда он увидел, что гибнет огромное количество людей, Путин мгновенно пошел на переговоры, чтобы конфликт остановить, чтобы договориться. Договориться и по НАТО, и по демилитаризации, и по денацификации, как он говорил. О том, чтобы не убивали русских, чтобы не давили русский язык в Украине. Это все было в повестке. Он хотел договориться, когда увидел, во что это превратилось. Поэтому он сожалел, скорее всего, только потому, что это вылилось в такой полномасштабный конфликт, в войну, чего он, скорее всего, не ожидал», — заключил глава Белоруссии.