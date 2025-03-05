«Он хотел договориться»: Лукашенко ответил на вопрос, жалеет ли Путин о спецоперации на Украине

Александр Лукашенко, отвечая на вопрос о том, сожалеет ли Владимир Путин о спецоперации на Украине и дальнейшем развитии событий, высказал свою точку зрения. Интервью белорусского президента американскому блогеру Марио Науфалу приводит БЕЛТА.
Лукашенко заявил, что продвижение НАТО на восток не является единственной причиной украинского конфликта.
«Дело даже не столько в расширении НАТО на восток, а дело в тех угрозах, которые создавались в Украине. Расширение НАТО на восток — он же в ответ не нападал на Беларусь. Это тоже, может быть, могло быть ответом на расширение НАТО. А он, как вы говорите, напал на Украину. Почему? Потому что он оттуда видел угрозы России и оттуда эти угрозы публично поступали в его адрес. Это одна из крупных причин того, что произошло», — пояснил президент Беларуси.
В ответ на прямой вопрос блогера о том, испытывает ли российский президент сожаление по поводу произошедшего, Лукашенко сказал, что не разговаривал с Путиным на эту тему, но так как он хорошо знает президента России, то у него сложилось свое мнение, которым он и поделился с Марио Науфалом.
«Мне кажется, Путин не думал, что это выльется в такую войну. В противном случае он бы не пошел на переговоры. Когда он увидел, что гибнет огромное количество людей, Путин мгновенно пошел на переговоры, чтобы конфликт остановить, чтобы договориться. Договориться и по НАТО, и по демилитаризации, и по денацификации, как он говорил. О том, чтобы не убивали русских, чтобы не давили русский язык в Украине. Это все было в повестке. Он хотел договориться, когда увидел, во что это превратилось. Поэтому он сожалел, скорее всего, только потому, что это вылилось в такой полномасштабный конфликт, в войну, чего он, скорее всего, не ожидал», — заключил глава Белоруссии.
Ранее Лукашенко сказал об ответе на агрессию против Беларуси: «Никто не будет хвататься за ядерную кнопку».
Такжк Александр Лукашенко призвал Европу и Америку думать о будущем поколений: «Чтобы нашим детям и внукам жилось нормально».
Кроме того, Лукашенко сказал, что относился к Зеленскому как к своему сыну.