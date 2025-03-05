В Башкирии обяжут чипировать собак.

В Башкирии вводится обязательное чипирование собак. До конца 2027 года будет действовать переходный период, когда владельцы смогут чипировать своих питомцев бесплатно, за счет средств республиканского бюджета. На эти цели планируется направить около 80 млн рублей.
Чип будет содержать индивидуальный номер животного. Считав его с помощью сканера, специалист увидит необходимую информацию о животном, включая сведения о его владельце.
Идентификация и регистрация других видов домашних животных будет производиться по желанию и за счет их владельцев. Такой закон в конце марта на пленарном заседании рассмотрят депутаты Госсобрания республики.
Комитет Курултая по аграрным вопросам, экологии и природопользованию поддержал изменения в закон «Об ответственном обращении с животными в Республике Башкортостан». Соответствующий законопроект будет рассмотрен в первом чтении на ближайшем пленарном заседании парламента в конце марта.
По словам спикера парламента Константин Толкачева, инициатива повысит ответственность владельцев за питомцев и обеспечит более гуманное обращение с животными в обществе.
«Одна из главных задач законопроекта состоит в сокращении численности бездомных животных, — сказал Константин Толкачев. — Проблему бродячих собак не решить, если не навести порядок в регистрации домашних животных. Эксперты говорят, что более 90% бродячих собак — это в прошлом чьи-то питомцы или их потомство. На улицу собаки попадают, как правило, по двум причинам: или теряются, или от них избавляются хозяева. Подкожный чип — это уже ответственность человека. Собаку нельзя будет безнаказанно выбросить на улицу, а потерявшихся животных будет проще вернуть домой. Система идентификации поможет установить владельца и в случае нападения собаки на человека».