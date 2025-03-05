В Башкирии обяжут чипировать собак.

«Одна из главных задач законопроекта состоит в сокращении численности бездомных животных, — сказал Константин Толкачев. — Проблему бродячих собак не решить, если не навести порядок в регистрации домашних животных. Эксперты говорят, что более 90% бродячих собак — это в прошлом чьи-то питомцы или их потомство. На улицу собаки попадают, как правило, по двум причинам: или теряются, или от них избавляются хозяева. Подкожный чип — это уже ответственность человека. Собаку нельзя будет безнаказанно выбросить на улицу, а потерявшихся животных будет проще вернуть домой. Система идентификации поможет установить владельца и в случае нападения собаки на человека».