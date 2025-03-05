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В Ленинском районе Самары прошел миграционный рейд

В Самаре проверили более 30 иностранных граждан.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В Ленинском районе Самары сотрудники полиции провели очередной миграционный рейд. Во время мероприятия проверили более 30 иностранных граждан, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

— После проверки иностранцев, в отношении 3-х из них составили протоколы об административном правонарушении. На данный момент проводится работа по выявлению работодателей, которые приняли решение незаконно использовать иностранную рабочую силу, — отметили в сообщении.

Подобные рейдовые мероприятия проводят на регулярной основе. О нарушениях жители региона могут сообщить по телефону 102.