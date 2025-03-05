Восемь сотрудников МЧС тушили горящий гараж на Энтузиастов в Омске

Днем во вторник, 4 марта, в Омске на улице Энтузиастов загорелся гараж. Автомобиля внутри постройки не было. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.
Пламя в гараже вспыхнуло около 16:30. К моменту прибытия пожарных постройка была охвачена огнем на площади 8 квадратных метров.
В тушении были задействованы восемь сотрудников МЧС и две пожарных машины. Открытое горение удалось ликвидировать в 16:51. Никто не пострадал.
В результате возгорания повреждены отделка гаража и вещи, на стенах появилась копоть.
Причину пожара сейчас устанавливают дознаватели МЧС.
Ранее «КП Омск» сообщала, что четверо пожарных тушили загоревшуюся легковушку в Таре. В результате пожара автомобиль получил существенные повреждения.