Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Восемь сотрудников МЧС тушили горящий гараж на Энтузиастов в Омске

Пламя повредило отделку и стены гаража, а также хранившиеся внутри вещи.

Источник: Комсомольская правда

Днем во вторник, 4 марта, в Омске на улице Энтузиастов загорелся гараж. Автомобиля внутри постройки не было. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

Пламя в гараже вспыхнуло около 16:30. К моменту прибытия пожарных постройка была охвачена огнем на площади 8 квадратных метров.

В тушении были задействованы восемь сотрудников МЧС и две пожарных машины. Открытое горение удалось ликвидировать в 16:51. Никто не пострадал.

В результате возгорания повреждены отделка гаража и вещи, на стенах появилась копоть.

Причину пожара сейчас устанавливают дознаватели МЧС.

Ранее «КП Омск» сообщала, что четверо пожарных тушили загоревшуюся легковушку в Таре. В результате пожара автомобиль получил существенные повреждения.