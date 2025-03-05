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Автомобилистов Ростовской области предупредили о сильном ветре

Может сдуть: В Ростовской области автомобилистов предупредили о шквалистом ветре на дорогах.
Источник: Комсомольская правда

Автомобилистов Ростовской области предупредили о сильном ветре. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по донскому региону.

По данным синоптиков, в области свои правила наводит сильный порывистый ветер. Его скорость может достигать 15−17 метров в секунду. Поэтому автомобилистам стоит быть предельно внимательными.

— Не паркуйте автомобили вблизи деревьев — сильный ветер может привести к падению веток или деревьев, что может повредить ваши автомобили и поставить под угрозу вашу безопасность, — предупредили в Госавтоинспекции по Ростовской области.

Также стоит избегать парковки рядом с ветхими сооружениями — осыпающимися частями зданий и другими элементами, которые могут представлять опасность в ненастную погоду.