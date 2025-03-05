5 марта в Красноярске стартовали публичные слушания по ограничению «точечной» застройки. Как рассказали в городском департаменте градостроительства, они продлятся до 26 марта включительно.
Инициатива предполагает корректировку градостроительных документов краевого центра. В них хотят внести определение «точечной» застройки и условия для ее ограничения. Это решение коснется возведения домов и реконструкции объектов, если после завершения работ их площадь увеличивается больше чем на 10%. Поправку могут принять уже летом 2025 года.
Обсуждения состоятся 13 марта в деревне Песчанка и 17 марта по адресу: улица Карла Маркса, 95. C 13 по 18 марта свои предложения можно присылать на электронную почту: archi@admkrsk.ru.
Ранее мы писали, что в красноярском микрорайоне Солнечный возведут два детских сада, школу и благоустроят парк.