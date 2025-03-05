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В Красноярске стартовали публичные слушания по ограничению «точечной» застройки

Они продлятся до 26 марта.

Источник: Комсомольская правда

5 марта в Красноярске стартовали публичные слушания по ограничению «точечной» застройки. Как рассказали в городском департаменте градостроительства, они продлятся до 26 марта включительно.

Инициатива предполагает корректировку градостроительных документов краевого центра. В них хотят внести определение «точечной» застройки и условия для ее ограничения. Это решение коснется возведения домов и реконструкции объектов, если после завершения работ их площадь увеличивается больше чем на 10%. Поправку могут принять уже летом 2025 года.

Обсуждения состоятся 13 марта в деревне Песчанка и 17 марта по адресу: улица Карла Маркса, 95. C 13 по 18 марта свои предложения можно присылать на электронную почту: archi@admkrsk.ru.

Ранее мы писали, что в красноярском микрорайоне Солнечный возведут два детских сада, школу и благоустроят парк.