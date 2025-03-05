В Красноярске стартовали публичные слушания по ограничению «точечной» застройки

Инициатива предполагает корректировку градостроительных документов краевого центра. В них хотят внести определение «точечной» застройки и условия для ее ограничения. Это решение коснется возведения домов и реконструкции объектов, если после завершения работ их площадь увеличивается больше чем на 10%. Поправку могут принять уже летом 2025 года.