Как работают социальные учреждения столицы 7 и 8 марта

В преддверии Международного женского дня большинство социальных учреждений столицы сохранит режим работы. Однако на особый график перейдут загсы, часть медицинских организаций, центры московского долголетия и офисы «Мои документы». Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.
«В преддверии 8 Марта столица запланировала множество приятных сюрпризов для москвичек, включая концерты, выставки и, конечно, цветы. В то же время мы стараемся сделать все, чтобы жители продолжили получать необходимую помощь и услуги в праздничные выходные. Поэтому большинство социальных учреждений, включая поликлиники, молочно-раздаточные пункты, травмпункты, ветеринарные клиники, полностью сохранят свой привычный график либо будут работать в сокращенном режиме. При этом некоторые организации, такие как центры госуслуг и загсы, будут закрыты 8 марта», — рассказала заммэра.
Взрослые поликлиники 8 и 9 марта работают с 09:00 до 16:00. Помощь на дому окажут в это же время. В кабинетах ОРВИ примут пациентов также с 09:00 до 16:00. Круглосуточные травмпункты продолжат работу без изменений. Детские поликлиники будут оказывать медицинскую помощь на дому с 09:00 до 15:00. Из женских консультаций в праздничные выходные работают только те, на которых 10 и более участков. Обратиться туда можно с 09:00 до 16:00. Молочно-раздаточные пункты сохранят прежний график работы — с 06:30 до 15:00.
Центры московского долголетия будут закрыты 8 марта. График работы Единого центра поддержки участников специальной военной операции и членов их семей в субботу не изменится. Круглосуточная психологическая помощь доступна по телефонам: 051 (с городского) или +7 495 051 (с мобильного). Государственные ветеринарные клиники, центры занятости, семейные и реабилитационные центры сохранят обычный режим работы.
Все дворцы бракосочетания 7 марта работают до 17:00. Загсы (включая дворцы бракосочетания № 1 и 4) 8 марта будут закрыты.
Учреждения образования и читальные залы Главархива в субботу и воскресенье будут работать в обычном режиме.
Центры госуслуг «Мои документы» не принимают заявителей 8 марта. Районные центры возобновят работу 9 марта и будут открыты с 08:00 до 20:00, а флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00.
В столице подготовили праздничную программу к Международному женскому дню. С 5 по 9 марта в центрах госуслуг «Мои документы» можно будет получить открытки с шедеврами Пушкинского музея. На каждой из них — комплимент и информация о героинях полотен и художниках. На улицах откроются выставки Главархива, посвященные представительницам разных эпох и профессий. В столичном арт-пространстве Sistema Gallery будет открыта экспозиция фоторабот, рассказывающих о вдохновляющем пути женщин к успеху. А посетительницам центров женского здоровья и центров госуслуг накануне праздника вручат цветы.