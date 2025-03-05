Как работают социальные учреждения столицы 7 и 8 марта

Взрослые поликлиники 8 и 9 марта работают с 09:00 до 16:00. Помощь на дому окажут в это же время. В кабинетах ОРВИ примут пациентов также с 09:00 до 16:00. Круглосуточные травмпункты продолжат работу без изменений. Детские поликлиники будут оказывать медицинскую помощь на дому с 09:00 до 15:00. Из женских консультаций в праздничные выходные работают только те, на которых 10 и более участков. Обратиться туда можно с 09:00 до 16:00. Молочно-раздаточные пункты сохранят прежний график работы — с 06:30 до 15:00.