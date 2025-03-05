В марте изменится схема движения шести автобусов и электробусов

С 6 марта вместо пригородного маршрута № 333 появится новый — № 1133а. Он свяжет Мытищи со станцией метро «ВДНХ» и будет работать по тарифам московского транспорта. Пригородный маршрут № 120 отменят. Вместо него от станции метро «Тушинская» и одноименной платформы МЦД-2 до микрорайона Изумрудные Холмы пассажиров довезет № 120к. Он поедет тем же маршрутом, при этом автобусов будет ходить больше.