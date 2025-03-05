В марте изменится схема движения шести автобусов и электробусов

С 6 и 8 марта в столице и Подмосковье для удобства пассажиров изменят шесть маршрутов автобусов и электробусов. Транспорт будет подъезжать ближе к новым домам, социальным объектам, станциям метро, Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД).
«По поручению Сергея Собянина мы постоянно развиваем сеть маршрутов наземного городского транспорта. Корректируем их так, чтобы транспорт подъезжал ближе к жилой застройке, станциям рельсового каркаса и социальным объектам. 6 и 8 марта изменения коснутся восьми районов столицы, а также двух районов Подмосковья», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
С 6 марта вместо пригородного маршрута № 333 появится новый — № 1133а. Он свяжет Мытищи со станцией метро «ВДНХ» и будет работать по тарифам московского транспорта. Пригородный маршрут № 120 отменят. Вместо него от станции метро «Тушинская» и одноименной платформы МЦД-2 до микрорайона Изумрудные Холмы пассажиров довезет № 120к. Он поедет тем же маршрутом, при этом автобусов будет ходить больше.
С 8 марта изменится схема движения маршрута № 152. Он будет проходить через жилой комплекс в районе Филевский Парк, а его номер изменится на 315. Благодаря этому жителям новых домов станет удобнее добираться до станций метро, МЦК и МЦД.
Изменения произойдут и в районе Соколиная Гора. Маршрут 730 продлят до городской поликлиники № 64, а номер изменят на с636. В сторону 1-го Краснокурсантского проезда ему также добавят остановку «Библиотека». Автобусы будут останавливаться там же, где № 690. Некоторые остановки получат новые названия. «Улица Лефортовский Вал» станет остановкой «Библиотека», а «Улица Лефортовский Вал, 7» будет называться «Дворец творчества». Вместо остановки «Солдатская улица» пассажиры смогут пользоваться остановкой «1-й Краснокурсантский проезд».
Что изменилось на транспортной карте столицы этой зимой
За прошедшую зиму в Москве скорректировали и улучшили более 50 маршрутов автобусов и электробусов. Добавили свыше 40 остановок наземного транспорта. Теперь электробусы и автобусы стали ближе подъезжать к важным объектам городкой инфраструктуры.
С 14 декабря 2024 года после благоустройства в Щербинке появились маршруты:
— № 940 «МЦД Щербинка» — «Барышевская Роща» — «МЦД Щербинка»;
— С963 «МЦД Остафьево» — «Улица Энгельса» — «Барышевская Роща» — «Флотская улица» — «Улица Авиаторов» — «МЦД Щербинка» — одностороннее движение через Варшавское шоссе — «МЦД Щербинка».
Автобусы маршрута № 937 после Варшавского шоссе стали следовать в обе стороны мимо станции Щербинка МЦД-2 и через деревню Захарьино. Изменилась схема движения и маршрута № 981. После Милицейского поселка он проходит через улицы Типографскую и Маршала Савицкого до Захарьина.
С 21 декабря изменились схемы движения общественного транспорта у станции метро «Авиамоторная». Маршрут М6 стал проходить в обе стороны по шоссе Энтузиастов и Авиамоторной улице, объединенный маршрут № 624 — по шоссе Энтузиастов, автобусы № 690 и 695 — по Авиамоторной улице, а маршрут С679 — в обе стороны по шоссе Энтузиастов.
С 18 января изменились маршруты в Куркине. Автобусы № 324 следуют в обе стороны по улицам Юровской, Соловьиная Роща и Воротынской до станции метро «Планерная», новый маршрут № 357 — от торгового комплекса «Мега» до станции метро «Планерная», № 362 — в обе стороны по Соколово-Мещерской улице. Электробусы № 359 теперь доезжают до остановки «Городок ЮРМА».
С 18 января изменились маршруты в районах Троицкого и Новомосковского административных округов. Скорректированы экспресс-маршруты Е131, Е132, Е151, Е152 в Троицк и Новые Ватутинки, маршруты № 126 и 278 продлены до Октябрьского проспекта. Маршрут С156 соединил Троицк с Московским и станцией метро «Филатов Луг».