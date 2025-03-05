Хоценко поручил дополнительно выделить 62 млн рублей на поддержку омских аграриев

В Омской области дополнительно выделят 62 миллиона рублей на господдержку аграриев по нескольким направлениям. Губернатор Виталий Хоценко поручил региональному минфину внести соответствующие изменения в бюджет.
По словам Хоценко, часть выделенных средств будет направлена на обновление оборудования для производства и переработки льна-долгунца, а также на научно-исследовательские работы для сельскохозяйственных производств.
Финансирование из бюджета получат более 100 хозяйств, которые занимаются мясным животноводством в северной и северной-лесостепной зонах.