В Калининградскую область прибыли сапёры для разминирования боеприпасов времён ВОВ

В Калининградскую область прибыли сапёры для разминирования боеприпасов времён Великой Отечественной войны. Группа состоит из четырёх специалистов. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления МЧС.
Обезвреживать боеприпасы на территории области будут специалисты «Невского спасательного центра» из Санкт-Петербурга. Работы продолжатся до октября.
Сапёры из Санкт-Петербурга обезвреживают взрывоопасные предметы на территории Калининградской области уже четвёртый год. За это время спасатели обследовали около 50 гектаров земли в Балтийском округе и утилизировали почти пять тысяч снарядов и авиабомб времён Великой Отечественной войны.