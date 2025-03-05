В Калининградскую область прибыли сапёры для разминирования боеприпасов времён ВОВ

Сапёры из Санкт-Петербурга обезвреживают взрывоопасные предметы на территории Калининградской области уже четвёртый год. За это время спасатели обследовали около 50 гектаров земли в Балтийском округе и утилизировали почти пять тысяч снарядов и авиабомб времён Великой Отечественной войны.