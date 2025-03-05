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Башкирию накрыли обильный снегопад и сильный ветер

На Башкирию обрушилась непогода: на дорогах метель и гололедица.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии сегодня, 5 марта, наблюдается резкое ухудшение погоды. С самого утра регион накрыл сильный снегопад, местами сильная метель. По данным экстренных служб, на дорогах по республике наблюдаются снежные заносы и гололедица.

В связи с обрушившейся на Башкирию метелью, дорожные службы перешли на усиленный режим работы. Как сообщает Минтранс республики, на дороги федерального и регионального значения для уборки снега выехали 800 единиц техники.

В ГАИ по Башкирии напоминают водителям, что на дорогах нужно быть внимательными и осторожными.

— Скорость движения должна соответствовать конкретным погодным и дорожным условиям. Уделите внимание техническому состоянию автомобиля. Пешеходам рекомендую аккуратнее переходить дорогу, не оставляйте без внимания детей, — обратился к участникам дорожного движения главный Госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

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