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В Севастополе более 30 улиц останутся без воды на весь день

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар — РИА Новости Крым. В Севастополе более 30 улиц останутся без воды на время устранения аварии на сетях городского водовода. Об этом предупредили на профильном предприятии «Водоканал».

Источник: РИА "Новости"

«В связи с аварийными работами на сетях горводопровода 5 марта подача воды c 09.00 до 17.00 (ориентировочно) производиться не будет», — говорится в сообщении.

В списке улиц, где водоснабжение временно ограничат: Кряжева, Аллы Оношко, Мазуренко, Тельмана, Потемкинцев, Вишневая, Казарского, Волочаевская, Чехова, Александера, Некрасова и Серафимовича.

А также улицы: Калюжного, Кряжева, Цимлянская, Запорожская, Переяславская, Богданова, Штурманская, Водная, Баумана, Циолковского, Дмитрия Кошубы, Малышкина, Челюскинцев, Надежды Краевой, Кудюрова, Седова, Кольская, Каманина и Весенняя.

В конце февраля без воды в связи с ремонтными работами на целый день оставалась Керчь, Феодосия, Алушта и ряд поселков на юге и востоке Крыма.

ЖКХ