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Жителей Татарстана предупредили о нерабочем дне на почте 8 марта

Исключением станут те точки, в которых расположены пункты выдачи заказов.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Татарстана предупредили о нерабочем дне на почте 8 марта. Исключением станут те точки, в которых расположены пункты выдачи заказов, сообщили в пресс-службе «Почты России».

Сотрудники почты добавили, что 7 марта у почтовых отделений рабочий день сократится на час. Эти изменения не затронут точки выдачи заказов. Татарстанцам уточнили, что пенсии и пособия почтальоны доставят по графику, согласованному с республиканским Отделением Соцфонда России. С 9 марта отделения начнут работать по обычному расписанию.

Напомним, из Казани до аэропорта запустят дополнительные электрички из-за концертов. Мероприятия пройдут 6 и 8 марта.

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