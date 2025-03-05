Жителей Татарстана предупредили о нерабочем дне на почте 8 марта

Сотрудники почты добавили, что 7 марта у почтовых отделений рабочий день сократится на час. Эти изменения не затронут точки выдачи заказов. Татарстанцам уточнили, что пенсии и пособия почтальоны доставят по графику, согласованному с республиканским Отделением Соцфонда России. С 9 марта отделения начнут работать по обычному расписанию.