Жителей Татарстана предупредили о нерабочем дне на почте 8 марта. Исключением станут те точки, в которых расположены пункты выдачи заказов, сообщили в пресс-службе «Почты России».
Сотрудники почты добавили, что 7 марта у почтовых отделений рабочий день сократится на час. Эти изменения не затронут точки выдачи заказов. Татарстанцам уточнили, что пенсии и пособия почтальоны доставят по графику, согласованному с республиканским Отделением Соцфонда России. С 9 марта отделения начнут работать по обычному расписанию.
Напомним, из Казани до аэропорта запустят дополнительные электрички из-за концертов. Мероприятия пройдут 6 и 8 марта.