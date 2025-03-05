Позвонив на номер 1945, казанцы услышат голос Юрия Левитана

До 15 мая жители Казани могут перенестись в годы Великой Отечественной войны и услышать новостную сводку Советского информбюро голосом «диктора Победы» — Юрия Левитана. Горожанам поведают о событиях, происходивших в этот день в 1945 году.
Для участия казанцам нужно набрать бесплатный номер 1945, после чего нажать на цифру 4. Акция проводится операторами связи при поддержке Минцифры России. Все сервисы бесплатные, сообщили в пресс-службе министерства.
Кроме того, можно прослушать песни военных лет, нажав цифру 2. По номеру 1945 есть возможность установить на мобильный телефон одну из легендарных композиций вместо гудков входящего вызова: «Темная ночь», «Катюша», «Прощание славянки», «Синий платочек», «Нам нужна одна Победа».
Напомним, Юрий Левитан — диктор Всесоюзного радио Государственного комитета СМ СССР по телевидению и радиовещанию. Народный артист СССР. Входил в число деятелей культуры СССР, пользовавшихся покровительством Иосифа Сталина.