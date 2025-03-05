Омская «Флора-2025» пройдет на двух площадках, связанных аркой-переходом

Выставка зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора-2025» в Омске пройдет под девизом «во славу былого, во имя будущего…». В этом году в цветочных композициях будет сделан акцент на связи поколений и значимости событий прошлого в настоящем, сообщил Сергей Шелест в Telegram-канале.