Омская «Флора-2025» пройдет на двух площадках, связанных аркой-переходом

Выставка зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора-2025» в Омске пройдет под девизом «во славу былого, во имя будущего…». В этом году в цветочных композициях будет сделан акцент на связи поколений и значимости событий прошлого в настоящем, сообщил Сергей Шелест в Telegram-канале.
Оформление Выставочного сквера будет посвящено 80-летию Победы и защитникам Отечества. Вторая часть выставки пройдет на участке набережной Тухачевского. Там в рамках темы «Омск — молодежная столица России 2025» представят основные сферы деятельности и активности молодого поколения: науку, творчество, волонтерство, спорт. Обе площадки будут визуально связаны аркой-переходом.
Напомним, в 2024 году композиции выставки были посвящены теме семьи, так как тот год был объявлен Годом семьи.