Нижегородские энергетики готовы устранять последствия гололеда и сильного ветра

1 029 специалистов «Нижновэнерго» и 419 единиц спецтехники готовы задействовать для ликвидации последствий непогоды в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
По информации синоптиков, 5 марта в Нижегородской области ожидаются осадки, отложение мокрого снега и шквалистый ветер.
В связи с неблагоприятными погодными условиями энергетики взяли ситуацию под контроль. Особое внимание они уделяют социальным объектам: подготовлены 222 резервных источника электроснабжения. «Нижновэнерго» оперативно обменивается информацией с МЧС и органами исполнительной власти.
Специалисты настоятельно просят нижегородцев быть внимательными и осторожными. Об оборванных проводах ЛЭП необходимо сообщить в энергокомпанию или отделение МЧС России.
Ранее о гололеде предупредили в нижегородском ГУ МЧС.