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Нижегородские энергетики готовы устранять последствия гололеда и сильного ветра

Неблагоприятная погода ожидается 5 марта.

Сейчас в Ричмонде: +13° 6 м/с 77% 756 мм рт. ст. +10°

1 029 специалистов «Нижновэнерго» и 419 единиц спецтехники готовы задействовать для ликвидации последствий непогоды в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По информации синоптиков, 5 марта в Нижегородской области ожидаются осадки, отложение мокрого снега и шквалистый ветер.

В связи с неблагоприятными погодными условиями энергетики взяли ситуацию под контроль. Особое внимание они уделяют социальным объектам: подготовлены 222 резервных источника электроснабжения. «Нижновэнерго» оперативно обменивается информацией с МЧС и органами исполнительной власти.

Специалисты настоятельно просят нижегородцев быть внимательными и осторожными. Об оборванных проводах ЛЭП необходимо сообщить в энергокомпанию или отделение МЧС России.

Ранее о гололеде предупредили в нижегородском ГУ МЧС.