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Скоро по всему Дону будут слышны сирены

Ростовская область, 5 марта 2025. DON24.RU. Сегодня с 10:00 до 11:00 на территории всех 55 муниципалитетов Ростовской области будет проведена тренировка системы оповещения и информирования населения. Об этом сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

В процессе проведения тренировки будут использованы все доступные технические средства для оповещения, включая электросирены, уличные громкоговорители и системы трансляции.

В 10:43 состоится передача сообщения «Техническая проверка», которая прервет плановые трансляции на десяти телевизионных каналах первого мультиплекса и трех радиостанциях: «Маяк», «Радио России» и «Вести FM».

Также планируются организационные мероприятия, в которых будут задействованы посыльные и автотранспорт, оснащенные громкоговорящими устройствами.

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