Скоро по всему Дону будут слышны сирены

В процессе проведения тренировки будут использованы все доступные технические средства для оповещения, включая электросирены, уличные громкоговорители и системы трансляции.
В 10:43 состоится передача сообщения «Техническая проверка», которая прервет плановые трансляции на десяти телевизионных каналах первого мультиплекса и трех радиостанциях: «Маяк», «Радио России» и «Вести FM».
Также планируются организационные мероприятия, в которых будут задействованы посыльные и автотранспорт, оснащенные громкоговорящими устройствами.