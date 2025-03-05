Скоро по всему Дону будут слышны сирены

Ростовская область, 5 марта 2025. DON24.RU. Сегодня с 10:00 до 11:00 на территории всех 55 муниципалитетов Ростовской области будет проведена тренировка системы оповещения и информирования населения. Об этом сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.