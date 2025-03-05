Главные новости 5 марта 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 5 марта 2025 года.
Трамп выступил с обращением к конгрессу США
Президент США рассказал о своих достижениях за полтора месяца пребывания у власти, о работе над миром на Украине, планах по Панамскому каналу и Гренландии. Также Трамп пригрозил новыми пошлинами на импортные товары.
В Дагестане нейтрализовали четырех боевиков в ходе КТО
Ночью 5 марта в ходе контртеррористической операции ликвидирована группа, готовившая теракт на объекте регионального управления МВД России в Каспийске. Режим контртеррористической операции, ранее введенный в Кировском районе Махачкалы, отменен.
Путин назначил Дронова врио губернатора Новгородской области
Президент предложил Александру Дронову возглавить регион накануне. Ранее Дронов занимал должность первого заместителя губернатора, исполнял обязанности главы региона. Пост новгородского губернатора был вакантен с 7 февраля, когда в отставку ушел Андрей Никитин.
В конгрессе США сочли сожаления Зеленского за извинения
Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что сожаления, которые Владимир Зеленский выразил в соцсетях после скандала в Белом доме, можно счесть извинениями. Перепалка между Трампом и Зеленским в Овальном кабинете Белого дома произошла 28 февраля.
ВСУ нанесли удар высокоточным оружием по Енакиево в ДНР
Два человека, включая ребенка, получили ранения в результате атаки ВСУ по поселку в городском округе Енакиево при помощи дальнобойного высокоточного вооружения. Кроме того, два дома были полностью уничтожены, еще два жилых домостроения, линии электропередачи, газопровод и два частных автомобиля получили повреждения.