Главные новости 5 марта 2025 года

Два человека, включая ребенка, получили ранения в результате атаки ВСУ по поселку в городском округе Енакиево при помощи дальнобойного высокоточного вооружения. Кроме того, два дома были полностью уничтожены, еще два жилых домостроения, линии электропередачи, газопровод и два частных автомобиля получили повреждения.