36 килограммов духов пытались ввезти из ОАЭ в Екатеринбург

Женщина прилетела из Гоа. С собой у нее было 350 сувенирных фигурок, благовоний, браслетов, женской и мужской одежды, серёжек, головных уборов. По ее словам, сувениры она везла не для себя. Она не знала, что товар подлежит декларированию.