36 килограммов духов пытались ввезти из ОАЭ в Екатеринбург

Он прибыл в аэропорт Кольцово на рейсе Дубай — Екатеринбург. Об этом сообщил Отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления.
Мужчина привез 56 флаконов духов различного объема. По словам жителя Челябинска, продукцию он купил для родственников и друзей. Примерная стоимость духов составляет 1200 дирхам ОАЭ (на данный момент 1 дирхам равен 24 рублям).
«Отнесение товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Союза, к товарам для личного пользования осуществляется таможенным органом в том числе исходя из характера и количества товаров, — рассказал начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик. — Количество духов и их характеристики, указывают, что данная партия парфюма не является товаром для личного пользования и, соответственно, подлежит обязательному декларированию».
Духи изъяли и направили на экспертизу. В отношении жителя Челябинска возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию). Мужчине грозит штраф в размере от одной второй до двукратной стоимости товара с возможной конфискацией товара.
«МК-Урал» ранее писал, что 46-летняя жительница Тюмени пыталась ввезти в Россию 23 килограмма незадекларированных товаров из Индии. Сувениры обнаружили таможенники екатеринбургского аэропорта Кольцово.
Женщина прилетела из Гоа. С собой у нее было 350 сувенирных фигурок, благовоний, браслетов, женской и мужской одежды, серёжек, головных уборов. По ее словам, сувениры она везла не для себя. Она не знала, что товар подлежит декларированию.